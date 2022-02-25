Самарские пятиборцы - победители Кубка России

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В Москве завершился Кубок России по современному пятиборью.

Представитель Самарской области Александр Лифанов в личном турнире стал обладателем Кубка России 2022 года. По ходу турнира в фехтовании Лифанов выиграл 26 боев при 7 поражениях, набрав в этом виде программы — 273 очка. В лазер-ране самарец также выступил лучше большинства конкурентов. Это позволило ему набрать по итогам четырехборья — 1224 балла, и значительно оторваться от преследователей. В верховой езде у Лифанова на старте конкура был огромный запас в 51 очко. Александр не уменьшил его ни на балл, набрав по итогу очень высокую сумму — 1524 очка.

Командный турнир также завершился триумфом самарских пятиборцев. Сборная региона (Александр Лифанов, Кирилл Мануйло, Андрей Смирнов) стала первой, уверенно обойдя соперников из Нижегородской (4324) и Ростовской областей (3700).