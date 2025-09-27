Я нашел ошибку
Главные новости:
В ночные часы 28, 29 и 30 сентября в большинстве районов губернии сохранятся заморозки до -5 С.
Ночью и утром 28 сентября местами в Самарской области ожидается туман
По результатам областных соревнований будет сформирована сборная региона, которая примет участие во всероссийских «Играх ГТО».
Сегодня в Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО «ГТО - одна страна, одна команда!»
Тольяттинец пригласил нового знакомого в гости и лишился телефона
В Самаре в ДТП попали сразу несколько машин
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
Российские паралимпийцы будут участвовать в соревнованиях с флагом
В Ленобласти по делу об отравлении суррогатом задержаны 8 человек
В Госдуме предложили повысить зарплату дошкольным учителям до 100 тыс. рублей
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Российские паралимпийцы будут участвовать в соревнованиях с флагом

27 сентября 2025 12:50
Российские паралимпийцы будут участвовать в соревнованиях с флагом

Российские спортсмены будут участвовать в Паралимпийских играх с флагом, гимном и другими национальными атрибутами, сообщается на сайте ПКР.

"Сегодня мы добились справедливого решения по членству ПКР в IPC. Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет. Это — легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба", — говорится в заявлении.

Генассамблея IPC проходит в Сеуле 26-27 сентября. По итогам двух этапов голосования члены организации выступили против полной приостановки членства ПКР и продления частичных ограничений.

При этом на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Нью-Дели с 26 сентября по 5 октября, российские паралимпийцы продолжат выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе, сообщает РИА-Спорт.

"В качестве обоснования IPC ссылается на то, что спортсмены и вспомогательный персонал были допущены к этим соревнованиям в соответствии с регламентом нейтральных стран и, учитывая это, будет практически невозможно внести все необходимые изменения в протокол, включая флаги, гимны, униформу, имена и обозначения, таблицу медалей и так далее. Это несправедливо и нарушает права российских атлетов", — отметили в ПКР.

Комитет пообещал приложить все усилия, чтобы на ближайших международных соревнованиях, проходящих под эгидой IPC, спортсмены выступали с гимном и флагом, а также в экипировке сборной России.

В сентябре 2023 года генассамблея Международного паралимпийского комитета на два года приостановила членство ПКР из-за "неспособности выполнять членские обязательства в соответствии с уставом". При этом российских атлетов допустили до Игр-2024 в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. В них приняли участие 86 спортсменов, они завоевали 64 медали.

