Российские паралимпийцы будут участвовать в соревнованиях с флагом

Российские спортсмены будут участвовать в Паралимпийских играх с флагом, гимном и другими национальными атрибутами, сообщается на сайте ПКР.

"Сегодня мы добились справедливого решения по членству ПКР в IPC. Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет. Это — легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба", — говорится в заявлении.

Генассамблея IPC проходит в Сеуле 26-27 сентября. По итогам двух этапов голосования члены организации выступили против полной приостановки членства ПКР и продления частичных ограничений.

При этом на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Нью-Дели с 26 сентября по 5 октября, российские паралимпийцы продолжат выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе, сообщает РИА-Спорт.

"В качестве обоснования IPC ссылается на то, что спортсмены и вспомогательный персонал были допущены к этим соревнованиям в соответствии с регламентом нейтральных стран и, учитывая это, будет практически невозможно внести все необходимые изменения в протокол, включая флаги, гимны, униформу, имена и обозначения, таблицу медалей и так далее. Это несправедливо и нарушает права российских атлетов", — отметили в ПКР.

Комитет пообещал приложить все усилия, чтобы на ближайших международных соревнованиях, проходящих под эгидой IPC, спортсмены выступали с гимном и флагом, а также в экипировке сборной России.

В сентябре 2023 года генассамблея Международного паралимпийского комитета на два года приостановила членство ПКР из-за "неспособности выполнять членские обязательства в соответствии с уставом". При этом российских атлетов допустили до Игр-2024 в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. В них приняли участие 86 спортсменов, они завоевали 64 медали.