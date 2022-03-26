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Новокуйбышевские пожарные соревновались по мини-футболу в полной боевой экипировке

26 марта 2022 22:57
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Снаряжение пожарного весит примерно 10 кг, СИЗОД – больше 13, но огнеборцам не привыкать к трудностям.

В Новокуйбышевске в футбольном манеже «Юниор» прошли необычные соревнования по пожарному футболу («Fireball»). Необычность их заключается в том, что спортсмены-огнеборцы играют в мини-футбол в полной боевой выкладке: в боевой одежде пожарного, каске, крагах, подшлемнике и дыхательном аппарате со сжатым воздухом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Спортсменам было непросто «гонять мяч» в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Снаряжение пожарного весит примерно 10 кг, СИЗОД – больше 13, но огнеборцам не привыкать к трудностям. Во время пожара им часто приходится в составе звена газодымозащитной службы в аппаратах и полном снаряжении подниматься на верхние этажи многоэтажных домов, чтобы провести разведку в помещениях где случилось возгорание.

В соревнованиях приняли участие 5 команд, в каждой из которых 12 участников.

1 место – 7 отряд ФПС ГПС (г. Сызрань);

2 место – 31 отряд ФПС ГПС (г. Тольятти);

3 место – 3 отряд ФПС ГПС (г. Самара).

 

Фото:    облМЧС
 

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