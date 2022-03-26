Новокуйбышевские пожарные соревновались по мини-футболу в полной боевой экипировке

В Новокуйбышевске в футбольном манеже «Юниор» прошли необычные соревнования по пожарному футболу («Fireball»). Необычность их заключается в том, что спортсмены-огнеборцы играют в мини-футбол в полной боевой выкладке: в боевой одежде пожарного, каске, крагах, подшлемнике и дыхательном аппарате со сжатым воздухом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.
Спортсменам было непросто «гонять мяч» в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Снаряжение пожарного весит примерно 10 кг, СИЗОД – больше 13, но огнеборцам не привыкать к трудностям. Во время пожара им часто приходится в составе звена газодымозащитной службы в аппаратах и полном снаряжении подниматься на верхние этажи многоэтажных домов, чтобы провести разведку в помещениях где случилось возгорание.
В соревнованиях приняли участие 5 команд, в каждой из которых 12 участников.
1 место – 7 отряд ФПС ГПС (г. Сызрань);
2 место – 31 отряд ФПС ГПС (г. Тольятти);
3 место – 3 отряд ФПС ГПС (г. Самара).
Фото: облМЧС