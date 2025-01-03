На лыжной базе спортивной школы «Чайка» прошел День биатлона

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3 января на верхней поляне «Чайки» состоялся спортивный праздник. Посетители учреждения приняли участие в мастер-классе по биатлону.

Каждый желающий мог проверить свои силы в стрельбе из пневматической винтовки по биатлонной мишени и пробежаться на лыжах.

В дни зимних каникул подведомственные учреждения министерства спорта и администрации муниципалитетов Самарской области организуют различные физкультурно-спортивные мероприятия для всех категорий населения.

Проведение массовых физкультурных мероприятий способствует вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что положительно отражается на здоровье детей и молодежи, увеличивает продолжительность жизни старшего поколения и соответствует целям национальных проектов России.

Фото: минспорта СО