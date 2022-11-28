«Акрон» завершил летне-осеннюю часть сезона ничьей с хабаровчанами

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Тольяттинская команда обменялась забитыми мячами с соперником из Хабаровска.

Тольяттинцы завершали календарный год серией домашних матчей, венцом которой стал поединок с хабаровским СКА, который выиграл последние пять матчей. Дружина Романа Шаронова показывала сверхрезультативный футбол, но в Жигулёвске от него не было и следа. «Акрон» с первых минут закрыл соперника на его половине поля, контролировал ход матча и создавал моменты. У нашей команды получалось, пожалуй, всё за исключением реализации. Хабаровчане рассчитывали на контригру, но защитники хозяев пресекали все попытки «армейцев» дойти до ворот Сергея Волкова.

После перерыва «красно-чёрные» свои обороты не сбавили и на 64-й минуте воплотили ощутимое преимущество в забитый мяч: Константин Базелюк точно замкнул подачу Максима Палиенко. Напряжение немного спало, но этим и воспользовались хабаровчане, которые после перепасовки в штрафной сравняли счёт на 68-й минуте усилиями Магомеда Мусалова. Игра приобрела немного другой характер: у СКА появилось больше шансов впереди, но и «Акрон» шёл до конца в надежде вырвать важную победу. Финальный свисток Владимира Сельдякова зафиксировал результативную ничью и отправил команды на заслуженный отдых.

Летне-осеннюю часть сезона 2022/23 «Акрон» завершил на 13 месте. В осенние месяцы под руководством Евгения Калешина наша команда одержала три победы, восемь раз сыграла вничью и лишь однажды потерпела поражение. Также в активе тольяттинцев три победы в рамках отборочного этапа Пути Регионов Кубка России и исторический выход в плей-офф турнира.

Евгений Калешин, главный тренер ФК «Акрон»: «Очень жалко, что мы не смогли довести матч до победы. Мы владели огромным преимуществом львиную долю матча. Когда мы разжали свои тиски, соперник отыгрался. Мы довольны качество игры. Нужно продолжать работать, стараться двигаться в правильном направлении и делать верные шаги для исправления ситуации на заключительном отрезке сезона весной. На это будет настроена вся команда. Мы поблагодарили ребят за работу – с какой жаждой они это делали и какой характер проявляли. Надеемся, что это рано или поздно должно окупиться».

ПРОТОКОЛ МАТЧА: «Акрон» (Тольятти) – «СКА-Хабаровск» 1:1 (0:0)