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11 октября в УК «МТЛ Арена» волейбольный клуб «Нова» откроет новый сезон в мужской Суперлиге

10 октября 2023 21:56
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Соперником волжан станет один из главных фаворитов чемпионата страны - столичный клуб «Динамо».

В среду, 11 октября, в УК «МТЛ Арена» волейбольный клуб «Нова» откроет новый сезон в мужской Суперлиге. Соперником волжан станет один из главных фаворитов чемпионата страны - столичный клуб «Динамо». Начало встречи в 18:00.

Благодаря личному вниманию главы региона Дмитрия Азарова и ПАО «НОВАТЭК» сегодня «Нова» выступает в элитном дивизионе. Минувшим летом было продлено соглашение о сотрудничестве.

На предстоящий сезон 2023/2024 руководством клуба поставлена задача по «подпитке» основного состава молодыми воспитанниками регионального волейбола. В рамках регулярного чемпионата «Нова» проведет девять домашних матчей в Самаре. На эти игры для болельщиков из Новокуйбышевска будут организованы бесплатные автобусы. И еще восемь матчей пройдут в домашнем для «Новы» новокуйбышевском физкультурно-оздоровительном комплексе «Октан».

Соперник нашей команды - московское «Динамо» уверенно продолжает переживать свой лучший период в истории. Начиная с декабря 2020 года, команда под управлением экс-игрока и тренера «Новы» Константина Брянского выиграла семь трофеев: два титула чемпионов России, два Суперкубка России, Кубок России, Кубок Европейской конфедерации волейбола и Кубок Столетия, сообщает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:  freepik.com

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