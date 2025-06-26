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10 июля заканчивается прием заявлений на назначение и выплату поощрений спортсменам Самарской области

26 июня 2025 13:11
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10 июля заканчивается прием заявлений на назначение и выплату поощрений спортсменам Самарской области

10 июля заканчивается прием заявлений на назначение и выплату поощрений спортсменам Самарской области, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места на официальных спортивных международных и всероссийских соревнованиях и тренерам, принимавшим участие в подготовке указанных спортсменов по итогам 2 квартала 2025 года.

Для рассмотрения вопроса о назначении поощрений спортсменам или их законным представителям и тренерам, претендующим на поощрение, необходимо представить в министерство спорта в срок
до 10.07.2025 следующие документы:

 заявление о предоставлении поощрения тренеру, спортсмену или его законному представителю

 копию паспорта, а спортсмены в возрасте до 14 лет - копию свидетельства о рождении и справку с места жительства о фактическом месте проживания

 копию итогового протокола соревнований, подтверждающего статус соревнования, участие в нем и занятое место (1-е, 2-е или 3-е) спортсменом, заверенную региональной федерацией по виду спорта (не ниже чемпионата России по олимпийским видам, а также первенство и чемпионат мира и Европы по всем видам спорта)

Теги: Акценты

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