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В 8-ом туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Ростов".

Счет в матче открыли гости. Николай Комличенко в касание отправил мяч под перекладину - 0:1.

Самарцы сравняли счет на 44 минуте: Роман Ежов прострелил к воротам и Баштуш срезал мяч в свои ворота – 1:1.

На 50 минуте самарцы вышли вперед. Сильвие Бегич дальним ударом отправил мяч в ворота гостей – 2:1.

Через шесть минут в результате высокого прессинга самарцы вынудили ошибиться Николая Пояркова, и Максим Глушенков вышел один на один с голкипером и пробил мимо вратаря – 3:1.

На 69 минуте встречи Данил Глебов дальним ударом сократил разрыв в счете – 3:2.

В компенсированное время Владислав Сарвели, получив мяч от Сергея Пиняева, отправил мяч в ворота "Ростова" – 4:2.

Следующий матч "Крылья" проведут в гостях в рамках Бетсити Кубка России. Во втором туре элитного группового раунда самарцы сыграют с "Зарей" (Ногинск). Матч состоится 22 сентября в 17:00, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС