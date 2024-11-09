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Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – ЦСКА

9 ноября 2024 15:47
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В воскресенье, 10 ноября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА.

В воскресенье, 10 ноября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 15 тура МИР РПЛ начнется в 14:00. 

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 12:00.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET приготовили развлекательную программу.

На гейте 3 будет работать специальная бренд-зона FONBET: «Хватай-ка», «Стена удачи», «Спид-атак», «Корн-холл», мерч за ставку и FONBET-комбо.

Автор подкаста «Голоса Крыльев» Фёдор Замыцкий проведет лекцию в рамках просветительской акции «Открытая лабораторная» для болельщиков в зоне гостеприимства А403. Начало – 12:00.

Для комфорта болельщиков будут открыты зоны гостеприимства на 4 этаже в секторах А и С. Доступ в теплую зону на 4 этаже свободный.

В зоне гостеприимства А403 будет расположена фотозона «Зелёно-бело-синяя осень». Болельщиков также ждет развлекательная программа и подарки от ведущего Александра Четверикова.

Рядом же можно сыграть в сабсоккер, настольные теннис и футбол.

Точки с аквагримом расположены в А403, С415 и в зоне VIP, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Болельщикам, желающим принять участие в розыгрыше автомобиля, необходимо приобрести в фаншопах «Крыльев» атрибутику и программку на сумму от 1000 рублей и проставить отметку о покупке. Фаншопы располагаются на гейте 3, С122, секторе VIP, зоне гостеприимства А и С.

На секторе С122 и в зоне VIP можно взять плед под депозит 500 рублей (оплата возможна как наличными, так и банковскими картами), а фаншопах можно приобрести теплую атрибутику.

Перед началом матча в чаше стадиона все желающие смогут поучаствовать в тематическом квизе, победители которого получат ценные призы от партнера клуба Kitfort.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – ЦСКА.

Напоминаем, что для посещения необходима Карта болельщика. В день матча можно оформить Карту Болельщика в мобильном пункте МФЦ на стадионе и получить бесплатный билет на игру.

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

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