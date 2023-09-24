«Крылья Советов» встретились с болельщиками после матча с «Сочи»

45

После матча 9 тура МИР РПЛ между «Крыльями Советов» и «Сочи», который завершился победой нашей команды со счетом 2:1, игроки и тренерский штаб встретились с болельщиками.

Встреча, проходившая в зоне VIP сектора А, длилась более часа и проходила в неформальной обстановке. Мероприятие посетило около 600 болельщиков нашей команды.

Все желающие имели возможность сфотографироваться, получить автографы и пообщаться с игроками и тренерами. На мероприятии также присутствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Чрезвычайный и Полномочный посол Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайн, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"