"Крылья Советов" в Ростове-на-Дону уступили "Ростову" - 1:2

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В десятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Ростове-на-Дону встречались с "Ростовом".

Хозяева поля открыли счет уже на первой минуте встречи, с передачи Алексея Миронова отличился Хорен Байрамян – 1:0.

"Крылья Советов" отыгрались через 11 минут. Получив мяч от Максима Глушенкова Сергей Пиняев, сместившись в центр, красивым ударом отправил мяч в дальнюю девятку ворот "Ростова" – 1:1.

На 65 минуте встречи за попадание мяча в руку Гленну Бейлу был назначен пенальти. С одиннадцатиметровой отметки пробил Дмитрий Полоз, Иван Ломаев достал мяч, но тот все же оказался в сетке ворот – 2:1.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в рамках третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России в Воронеже против "Факела". Игра состоится в четверг, 29 сентября, в 18:30, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"