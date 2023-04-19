"Крылья Советов" в гостях проиграли "Краснодару" по пенальти

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"Крылья" отыграли два мяча в компенсированное время и проиграли по пенальти.

В матче второго этапа полуфинала Пути Регионов Фонбет Кубка России "Крылья Советов" в гостях встречались с "Краснодаром". На 32 минуте встречи Сперцян открыл счет в матче, после его сильного удара Богдан Овсянников хоть и дотянулся до мяча, тот рикошетом от перекладины все-таки влетел в ворота.

На второй минуте второго тайма за второе предупреждение в матче был удален Амар Рахманович, и самарцы остались в меньшинстве.

На 70 минуте Кордоба вывели один на один, и он переиграв вратаря – 2:0.

Уже в компенсированное время Фернандо Костанца вывел один на один Дмитрия Цыпченко, который переиграл Матвея Сафонова. А еще через две минуты Илья Гапонов сравнял счет – 2:2.

В серии пенальти Сперцян, Баньяц и Ахметов реализовали одиннадцатиметровые удары, а удар Гленна Бейла отбил Матвей Сафонов, а удары Владимира Писарского и Юрия Горшкова оказались неточными.

Итог – 3:0.

"Крылья Советов" покинули розыгрыш Фонбет Кубка России, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"