Я нашел ошибку
Главные новости:
"Крылья Советов" покинули розыгрыш Фонбет Кубка России.
"Крылья Советов" в гостях проиграли "Краснодару" по пенальти
Неподалеку от гаражного кооператива на улице Кольцевой в Промышленном районе Оренбурга на ребенка напала стая бездомных собак. Он погиб.
Суд в Оренбурге после нападения стаи собак на ребенка отправил под домашний арест начальника управления ЖКХ города
По легенде учения пожар произошел в 17 лесном квартале тольяттинского лесничества, имелась угроза распространения пожара на значительные площади, а также на санаторий «Лесное».
В Тольятти провели пожарно-тактическое учение: огнеборцы отрабатывали навыки тушения лесных пожаров
В настоящее время остаются подтопленными 10 дачных участков на полуострове Копылова.
Повышенные сбросы воды через гидроузел Жигулевской ГЭС продолжаются
"Спартак" - четвертый московский клуб подряд, который обыгран "Акроном" в Кубке России после "Торпедо", "Локомотива" и "Динамо". 
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил "Акрон" с победой над "Спартаком"
ФК «Акрон» выходит в финал «Пути регионов» Кубка России и сыграет с победителем матча «Краснодар» – «Крылья Советов».
«Спартак» проиграл «Акрону» и вылетел из Кубка России по футболу
Отметим, глава региона на протяжении многих лет уделяет самое пристальное внимание развитию местного самоуправления
Губернатор Дмитрий Азаров переутвержден в обновленный состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления
Укладка асфальтобетонной смеси будет выполняться только при сухой погоде. 
На улице Уральской в Самаре началось фрезерование старого слоя покрытия 
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.6
-0.03
EUR 89.57
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие Международный день Земли
Самарские транспортные полицейские и общественники провели профилактические встречи с подростками
К празднованию Дня всемирного наследия присоединяется самарский музей-галерея «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

"Крылья Советов" в гостях проиграли "Краснодару" по пенальти

19 апреля 2023 22:17
54
"Крылья Советов" покинули розыгрыш Фонбет Кубка России.

"Крылья" отыграли два мяча в компенсированное время и проиграли по пенальти.

В матче второго этапа полуфинала Пути Регионов Фонбет Кубка России "Крылья Советов" в гостях встречались с "Краснодаром". На 32 минуте встречи Сперцян открыл счет в матче, после его сильного удара Богдан Овсянников хоть и дотянулся до мяча, тот рикошетом от перекладины все-таки влетел в ворота.

На второй минуте второго тайма за второе предупреждение в матче был удален Амар Рахманович, и самарцы остались в меньшинстве.

На 70 минуте Кордоба вывели один на один, и он переиграв вратаря – 2:0.

Уже в компенсированное время Фернандо Костанца вывел один на один Дмитрия Цыпченко, который переиграл Матвея Сафонова. А еще через две минуты Илья Гапонов сравнял счет – 2:2.

В серии пенальти Сперцян, Баньяц и Ахметов реализовали одиннадцатиметровые удары, а удар Гленна Бейла отбил Матвей Сафонов, а удары Владимира Писарского и Юрия Горшкова оказались неточными.

Итог – 3:0.

"Крылья Советов" покинули розыгрыш Фонбет Кубка России, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

 

Теги: Крылья Советов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вместе с командой отправились Дмитрий Цыпченко и Александр Солдатенков. По приезде «Крылья» проведут вечернуюю тренировку.
18 апреля 2023, 17:27
«Крылья Советов» отправились в Краснодар на матч Фонбет Кубка России
Вместе с командой отправились Дмитрий Цыпченко и Александр Солдатенков. По приезде «Крылья» проведут вечернуюю тренировку. Футбол в Самаре
426
"Игра была очень непростая."
15 апреля 2023, 20:50
Защитник "Крыльев Советов" Николай Рассказов подвел итоги матча против "Химок"
"Игра была очень непростая." Футбол в Самаре
1055
Главный тренер "Крыльев Советов" поделился эмоциями от матча против "Химок".
15 апреля 2023, 19:37
Игорь Осинькин: Мы очень хотели выиграть, но "Химки" слишком плотно оборонялись
Главный тренер "Крыльев Советов" поделился эмоциями от матча против "Химок". Общество
786
В центре внимания
Отметим, глава региона на протяжении многих лет уделяет самое пристальное внимание развитию местного самоуправления
19 апреля 2023  19:54
Губернатор Дмитрий Азаров переутвержден в обновленный состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления
266
В Большеглушицком и Пестравском муниципальных районах он проинспектировал ход реконструкции и строительства важных для региона социальных и коммунальных объектов.
19 апреля 2023  16:51
Виктор Кудряшов совершил рабочую поездку в южные районы губернии
185
Проект
19 апреля 2023  12:51
Проект "Карта жителя" для платежной системы "Мир" является в Самарской области опорным
232
24 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон
19 апреля 2023  11:35
24 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон
290
Губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от машин скорой и неотложной помощи – всего 105 автомобилей – в больницы и поликлиники.
18 апреля 2023  14:44
В медучреждения Самарской области поступили более ста новых машин скорой и неотложки
526
Весь список