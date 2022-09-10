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Игорь Осинькин: Нельзя быть довольным такой игрой

10 сентября 2022 20:55
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Главный тренер "Крыльев Советов" подвёл итоги матча против "Химок".

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвёл итоги матча 9-го тура МИР РПЛ против "Химок" (0:0).

– Не все получалось у нас. В первом тайме особенно. Конечно, забей мы пенальти, было бы по-другому. Сейчас нужно понять причины, по которым мы изменили своему футболу. Мы очень медленно играли. Мы ждали, что разбегается Глушенков, но травма ему не позволила. Мы подождали до перерыва, но больше не могли. Пришлось делать даже двойную замену. Мы должны были играть лучше. Но во втором тайме получилось несколько хороших атак. Но цельной эта половина тоже не получилась.

– Учитывая, как сложилась игра, можно ли считать это очко позитивом?

– То, что мы не забили пенальти, имели моменты, они были острее, чем у соперника. Думаю, мы были ближе к победе. У нас был большой потенциал. Но было очень сложно. У соперника тоже были опасные эпизоды. Но мы не можем быть довольными такой игрой. У нас не покатился мяч. Были организационные проблемы. Не получилось то, что мы хотели всегда. Дело не в сопернике, не в схеме, не в ситуации. Мы делали слишком простые ошибки. Если искать позитив – это первый матч на 0. Но нам надо прибавлять. Сейчас нам будет это сделать легче. Подходит группа травмированных, подходят новички. Нам, конечно, нужен перерыв, чтобы хорошо поработать. В следующий играх должно быть движение вперёд.

– Двойная замена после перерыва – это ошибка ваша или попытка изменить что-то? Что можете сказать болельщикам, которые поддерживали команду? Чего сегодня не хватило?

– Наши болельщики – прекрасные. Они в любое время с нами. У нас самые лучшие болельщики. Если конкретизировать по позициям в стартовом составе. Глушенков в стартовом составе – он забил четыре гола, отдал голевую передачу, попал в расширенный список сборной. Но у него повреждение. Для такой игры, мы не могли рисковать его здоровьем. Соколова надо было поменять, потому что нужен был более быстрый футболист. Пиняев должен был получить больше времени. Считаю, что мы не прогадали. По моментам: как можно объяснить, когда мы не забили пенальти, когда во втором тайме были моменты у Хубулова, Пиняева, Евгеньева… Понять, в чем причина, неясно. Не считаю, что мы явно были сильнее соперника.

– Сегодня день города в Самаре. Было ли это дополнительной мотивацией?

– Можно много говорить о том, как дополнительно мотивировать команду в той или иной ситуации. Мы много говорили с игроками, в том числе и об этом. Но нам надо набирать очки. Мы слишком матчей в этом сезоне не выиграли. Надо уметь проявлять характер, мы должны биться и вырывать свои победы. Но так много изменений в команде, много ротации, много травм, что мы не можем стабилизировать состав, игру, схему. Это было вынуждено, так как не хватало людей на ту или иную позицию. Каждый на поле делает все, что мог. Если и говорить, то об уровне мастерства конкретных игроков. Все игроки относятся с должным настроем.

– Всегда приятно смотреть на молодёжь. Вышел Пиняев во втором тайме. У него был момент, когда его сбили, он упал, поднялся и побежал дальше. Но игру остановил судья. Как можно этого игрока охарактеризовать?

– Это говорит о желании выиграть. Мы понимали, что в тот момент срыв атаки на руку сопернику. На тайм Пиняев уже готов. Но у него были потери для него нехарактерные. Но я считаю, что он обострил нашу игру. Мы стали быстрее, более нацеленными на ворота. Но хотелось бы ещё голов. Но это ко всей команде.

 

Фото:    ФК "КС"

 

Теги: Крылья Советов

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