Георгий Зотов возвращается в «Крылья»

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Фланговый защитник Георгий Зотов стал игроком «Крыльев Советов». 32-летний футболист подписал контракт с нашим клубом до конца сезона 2022/23.

Зотов выступал за «Крыльев» с февраля 2017 по январь 2020 года. За это время он провел в нашей команде 80 матчей, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

Последним клубом Георгия был казанский «Рубин». Ранее он выступал в составе «Оренбурга», «Кубани» и «Анжи». За «Крылья Советов» Зотов будет выступать под 31 номером.

– Георгий Зотов – опытный, мастеровитый футболист. Он прекрасно знаком с Самарой, ему не потребуется много времени на адаптацию. Его универсальность – тоже большой плюс. Уверен, Георгий будет работать на максимуме и принесет пользу нашей команде, – отметил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"