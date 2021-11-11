Билеты на матч с "Уралом" и абонементы на домашние матчи "Крыльев Советов" – в продаже

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20 ноября в 15:00 на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч 15-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Уралом". Билеты на эту встречу поступили в продажу.

"Солидарность Самара Арена" – зона COVID free. Посетить встречу смогут болельщики с сертификатом профилактической прививки от COVID-19 с qr-кодом или сертификатом с qr-кодом о перенесенном заболевании.

Приобрести билеты можно онлайн через сервис добровольной идентификации "Премьер Pass". Стоимость – от 400 рублей.

Зрители с ОВЗ также могут приобрести билеты в клубном магазине в ТЦ "Сила Спорта" (стоимость 200 рублей). Для покупки необходим qr-код, справка об инвалидности и паспорт.

Болельщики-владельцы абонементов на сезон 2021/22 смогут посетить встречу с "Уралом" при наличии qr-кода (на входе нужно будет предъявить сертификат профилактической прививки от COVID-19 с qr-кодом или сертификат с qr-кодом о перенесенном заболевании, паспорт и абонемент), передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"