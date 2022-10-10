Билеты на матч "Крыльев Советов" с "Сочи" – в продаже

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ПФК "Крылья Советов" открывает продажу билетов на матч 13-го МИР РПЛ против "Сочи". Встреча пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена" 16 октября и начнется в 15:00 по самарскому времени.

Приобрести билеты можно онлайн на сайте клуба, а также офлайн в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и в ТЦ "Сила спорта". Стоимость билета – от 300 рублей.

Для покупки билета необходимо иметь действующую персонифицированную карту болельщика. На 1 болельщика можно приобрести до 20 билетов для дальнейшей передачи на портале Госуслуги оформившим карту болельщикам.

Для студентов Самарских вузов действует специальная цена на билет – 80 рублей. Приобрести их можно в клубном магазине на стадионе "Металлург" и в ТЦ "Сила Спорта" при предъявлении студенческого билета и Карты болельщика.

Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно без предоставления места в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион по билету и документу, удостоверяющему личность, без сопровождения взрослого и QR-коду, полученному в личном кабинете Госуслуг.

Тариф "Детский" со скидкой 50% для детей от 7 до 14 лет на билет предоставляется только в сектора С118, А102 родителям с детьми при наличии документа (паспорт, свидетельство о рождении).

Продажа билетов для лиц с ОВЗ осуществляется в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и ТЦ "Сила Спорта". В стоимость билетов входит проход 1 сопровождающего.

Билеты на сектора А105-107 включают в себя автопропуска на парковку Р1-Р2. Для всех болельщиков будет бесплатно доступна Южная парковка у стадиона.

Посещение матча возможно только при наличии QR-кода, полученного в личном кабинете на сайте Госуслуг, а также билета или абонемента, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"