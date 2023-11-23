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Житель Новокуйбышевска перевел около 1 млн. рублей мошенникам

23 ноября 2023 16:33
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Пожилой мужчина рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему поступил телефонный звонок.

Несмотря на то, что сотрудники полиции постоянно призывают всех быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни представлялись граждане продолжают попадаться на уловки мошенников.

В полицию обратился 77-летний житель Новокуйбышевска с заявлением о мошенничестве. Пожилой мужчина рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему поступил телефонный звонок. Неизвестный представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что якобы службой безопасности финансово-кредитной организации зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета пенсионера.

Злоумышленник также убедил свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на «безопасный» счет. Пострадавший поверил аферисту и перевел на указанный счет около 1 000 000 рублей. После этого звонки прекратились. Пожилой мужчина, осознав, что стал жертвой аферистов, сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Теги: Уголовное дело

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