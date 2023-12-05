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Запрет на регистрацию побудил жительницу Самарской области оплатить 110 штрафов ГИБДД

5 декабря 2023 12:59
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Запрет на регистрацию побудил жительницу Самарской области оплатить 110 штрафов ГИБДД

Судебные приставы Безенчукского района Самарской области взыскали с автоледи 105 тысяч рублей задолженности по административным штрафам. Оплату долга ускорил запрет на регистрационные действия в отношении ее автомобиля.

Судебные приставы Безенчукского района Самарской области возбудили в отношении местной жительницы 110 исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД. Общая сумма долга составила 105 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем неоднократно направлялись требования о погашении образовавшейся задолженности, но никакой реакции от нарушительницы ПДД так и не последовало. В связи с тем, что в срок, установленный для добровольного исполнения,  задолженность не была погашена, сотрудник Службы вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении ее автотранспортного средства.

Новость об ограничении заставила должницу осознать серьезность ситуации.  Сумму долга в размере 105 тысяч рублей погашена должницей в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

 

Теги: Судебные приставы

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