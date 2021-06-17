Я нашел ошибку
Главные новости:
74-летняя пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.
Возле станции метро "Спортивная" на улице Гагарина мотоциклист насмерть сбил пенсионерку
В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией.
Принято решение не проводить Грушинский фестиваль в 2021 году
Актеру было 50 лет.
Скоропостижно скончался заслуженный артист России Андрей Егоров
По его словам, главное сейчас — провести вакцинацию среди работников сферы услуг и транспорта.
Собянин: столичные власти находятся очень близко к ужесточению мер по борьбе с COVID-19
Документ о социальном партнерстве предполагает взаимодействие органов власти, профсоюзов и работодателей по социально-экономическому развитию округа.
В Самаре подписали трехстороннее соглашение о приоритетах развития ПФО
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства.
Премьер Чехии заявил, что Чехия должна наладить новые отношения с Россией
Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится финал общероссийского фестиваля гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений Гимнастрада.
Команды Самарской области выступят в финале Гимнастрады в Москве
Радиостанция «Вера» уже опробовала свои передачи в одной из колоний Самарской области.
В ИК-15 СО началось регулярное вещание радиостанции «Вера»
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.5
0.47
EUR 86.7
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Возле станции метро "Спортивная" на улице Гагарина мотоциклист насмерть сбил пенсионерку

17 июня 2021 22:50
100
74-летняя пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.

Утром, 17 июня, на улице Гагарина, в районе станции метро "Спортивная", мотоциклист сбил насмерть женщину, сообщает  sova.info со ссылкой на очевидцев. 

Как рассказали свидетели, байкер задел женщину, когда она переходила дорогу в неположенном месте рядом с подземным переходом.

Водитель мотоцикла удержался, а его пассажир упал на дорогу и пролетел еще несколько метров.

По информации ГУ МВД СО, авария произошла в районе дома № 95 по улице Гагарина. Под колеса мотоцикла угодила 74-летняя пенсионерка, которая скончалась на месте от полученных травм.

Пассажира мотоцикла госпитализировали.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. 

 

 Фото: Денис Федоров / Самара life / sova.info

Теги: мотоциклист смертельное ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Красноярском районе иномарка сбила мотоциклиста
07 июня 2021, 12:20
В Красноярском районе иномарка сбила мотоциклиста
По данным инспекторов ГИБДД, мужчина управлял мотоциклом, не имея права на управление транспортными средствами. Происшествия
458
На проспекте Кирова в Самаре машина насмерть сбила женщину
29 мая 2021, 13:28
На проспекте Кирова в Самаре машина насмерть сбила женщину
Она переходила дорогу в неположенном месте. Происшествия
906
Он переходил проезжую часть улицы вне пешеходного перехода.
27 мая 2021, 15:12
На улице Партизанской в Самаре под колесами грузовика погиб мужчина
Он переходил проезжую часть улицы вне пешеходного перехода. Происшествия
2497
В центре внимания
Важность информационной работы отмечает и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
17 июня 2021  17:15
На Федеральном форуме «Производительность 360» Самарская область получила награду за высокие результаты по освещению нацпроекта
449
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и Полпред Президента страны в ПФО Игорь Комаров второй день работают на территории Самарской области.
17 июня 2021  15:09
Вместе с губернатором Николай Патрушев и Игорь Комаров ознакомились с работой РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов»
524
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
17 июня 2021  10:54
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
304
Николай Патрушев и Игорь Комаров предложили рассмотреть возможность тиражирования положительного опыта на территории регионов округа и страны в целом.
16 июня 2021  20:53
Николаю Патрушеву представили новейшие разработки региональных компаний в сфере экологии
575
Во время рабочей поездки в регион Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности.
16 июня 2021  17:44
Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии 
516
Весь список