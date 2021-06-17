Возле станции метро "Спортивная" на улице Гагарина мотоциклист насмерть сбил пенсионерку

Утром, 17 июня, на улице Гагарина, в районе станции метро "Спортивная", мотоциклист сбил насмерть женщину, сообщает sova.info со ссылкой на очевидцев.
Как рассказали свидетели, байкер задел женщину, когда она переходила дорогу в неположенном месте рядом с подземным переходом.
Водитель мотоцикла удержался, а его пассажир упал на дорогу и пролетел еще несколько метров.
По информации ГУ МВД СО, авария произошла в районе дома № 95 по улице Гагарина. Под колеса мотоцикла угодила 74-летняя пенсионерка, которая скончалась на месте от полученных травм.
Пассажира мотоцикла госпитализировали.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
Фото: Денис Федоров / Самара life / sova.info