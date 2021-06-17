Возле станции метро "Спортивная" на улице Гагарина мотоциклист насмерть сбил пенсионерку

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Утром, 17 июня, на улице Гагарина, в районе станции метро "Спортивная", мотоциклист сбил насмерть женщину, сообщает sova.info со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали свидетели, байкер задел женщину, когда она переходила дорогу в неположенном месте рядом с подземным переходом.

Водитель мотоцикла удержался, а его пассажир упал на дорогу и пролетел еще несколько метров.



По информации ГУ МВД СО, авария произошла в районе дома № 95 по улице Гагарина. Под колеса мотоцикла угодила 74-летняя пенсионерка, которая скончалась на месте от полученных травм.

Пассажира мотоцикла госпитализировали.



Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Фото: Денис Федоров / Самара life / sova.info