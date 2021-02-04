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Воспитателя будут судить за смерть ребенка в детсаду в Самарской области

4 февраля 2021 13:50
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Воспитателя будут судить за смерть ребенка в детсаду в Самарской области

В суд Борского района Самарской области отправили для рассмотрения уголовное дело воспитателя дошкольной группы по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей").

Как сообщает СК РФ, 15 октября 2020 г. четырехлетний мальчик в детсаду поперхнулся деталью от конструктора и погиб. По версии следствия, причиной трагедии было то, что обвиняемая не уделила достаточно внимания ребенку, находящемуся в игровой комнате, пишет Волга Ньюс.

Фото pixabay.com

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