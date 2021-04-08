В Якутске клиентка насмерть задавила работника автосервиса при въезде в гаражный блок

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В одном из автосервисов Якутска произошёл трагический случай, в ходе которого погиб сотрудник. Видео с места происшествия появилось в местных пабликах в соцсетях, передает Лайф.

На кадрах видно, как женщина-водитель заезжает в гаражный бокс. Её действия регулирует мужчина, показывая руками, какое ещё расстояние ей можно проехать. Однако что-то пошло не так, и иномарка резко наехала на сотрудника, придавив его к стене.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава республики, мужчина скончался на месте от полученных травм. Попытки медиков его реанимировать оказались безуспешными.

Сейчас в этой истории разбираются правоохранители. Вероятнее всего, женщина перепутала педали.

Фото: соцсети