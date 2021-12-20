В Тольятти выявили производство поддельной одежды для работы с COVID-зараженными

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В Тольятти задержан подозреваемый в производстве изолирующих костюмов для работы в «Красной зоне» по КОВИД-19 с использованием чужого товарного знака.

По данным сотрудников полиции, злоумышленник организовал в городе Тольятти незаконное производство контрафактных медицинских костюмов с размещёнными на них товарными знаками торговой марки без соответствующего разрешения правообладателя. В арендуемом помещении, расположенном в Автозаводском районе производились изолирующие костюмы, которые в дальнейшем поставлялись в одно из медицинских учреждений города.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли около 8 тысяч медицинских изделий, готовых к продаже.

Полицейские установили, что местный житель, находясь на территории Автозаводского района г. Тольятти, в период времени с ноября 2020 года по январь 2021 года, совершил неоднократное незаконное использование чужого товарного знака, чем причинил одной из московских организаций ущерб на сумму 12 000 000 рублей.

Отделом дознания по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района в отношении жителя Тольятти 1975 года рождения возбуждено уголовное дело.