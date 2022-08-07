В Тольятти столкнулись легковушка и мотоцикл, пострадали двое

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6 августа на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 13 человек.

Одно из ДТП произошло в г. Тольятти в 15 часов. 41-летний водитель автомобиля Лада Приора, двигался по ул. Революционная со стороны Приморского бульвара в направлении ул. Фрунзе. В пути следования, в районе дома № 76 по ул. Революционная, при повороте налево, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу мотоциклу Ямаха, под управлением 59-летнего водителя, который двигался в прямом встречном направлении, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю мотоцикла и несовершеннолетнему пассажиру автомобиля Лада Приора. С места происшествия они доставлены в лечебное учреждение.