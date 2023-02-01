В Сызранском районе трое пострадали в ДТП: перевернулась машина

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31 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 21:50 в Сызранском районе. 22-летний водитель, находясь за рулем автомашины «SsangYong», двигался по автодороге «Сызрань -Саратов - Волгоград» в направлении г. Сызрань. В пути следования, на 19 км. данной автодороги не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и постоянного контроля за автомобилем, совершил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. С места происшествия госпитализированы водитель и 22-летний пассажир. Еще одному 23-летнему пассажиру назначено амбулаторное лечение.