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В Сызрани сотрудники ППСП задержали мужчину, объявленного в Федеральный розыск

30 апреля 2025 09:51
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В Сызрани сотрудники ППСП задержали мужчину, объявленного в Федеральный розыск

По данным, собранным полицейскими, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

Находясь на маршруте патрулирования по улице Московской в Сызрани сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское» лейтенант полиции Дмитрий Терехин и сержант полиции Алина Арапова обратили внимание на мужчину, который, увидев полицейских, занервничал и попытался скрытьсябегством. После непродолжительной погони сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел полиции. 

В ходе проверки по информационным базам полицейские установили, что житель Октябрьска 1982 года рождения, являясь подозреваемым по уголовному делу, возбужденному в Казани по признакам преступления, предусмотренного п. в ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), скрылся от органов предварительного следствия. Задержанный передан инициаторам розыска.

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