В Сызрани пешеход переходил дорогу где не положено, и попал под машину

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10 марта на территории Самарской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в 18:30 в городе Сызрани. 39-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигалась со стороны улицы Котовского в направлении улицы Гаражная. В пути следования напротив дома № 83 по улице Хвалынская водитель совершила наезд на пешехода. Мужчина 1968 года рождения, переходивший проезжую часть вне пешеходного перехода, госпитализирован с места ДТП.