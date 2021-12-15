Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарское метро планируют провести через реку Самара
Самарское метро планируют провести через реку Самара
Жителей Самарской области предупреждают: не выходите на тонкий лед водоемов!
Жителей Самарской области предупреждают: не выходите на тонкий лед водоемов!
В Сызрани на месте пожара обнаружены тела двух человек
В Сызрани на месте пожара обнаружены тела двух человек
Самарские футболисты выступили в отборочном турнире чемпионата Европы
Самарские футболисты выступили в отборочном турнире чемпионата Европы
Хакеры впервые за три года украли деньги с корсчета банка в ЦБ
Хакеры впервые за три года украли деньги с корсчета банка в ЦБ
Самарская полиция предупреждает об аферистах
Самарская полиция предупреждает об аферистах
Студентка ПВГУС получит грант на развитие своего творческого стартапа
Студентка ПВГУС получит грант на развитие своего творческого стартапа
В Тольятти конфликт в магазине дошел до угроз убийством
В Тольятти конфликт в магазине дошел до угроз убийством
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
0.06
EUR 82.83
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Самарский зоопарк традиционно отметит Новый год
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани на месте пожара обнаружены тела двух человек

15 декабря 2021 13:29
67
В Сызрани на месте пожара обнаружены тела двух человек

Во вторник, 14 декабря, в 21:53 на пульт Сызранской пожарной охраны,  поступило сообщение о возгорании на улице Котельная, 34. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В момент прибытия пожарных расчётов пламенем была охвачена площадь в 30 кв.м

На борьбу со огненной стихией были брошены 9 единиц техники и 27 человека личного состава.Спустя примерно 20 минут пламя было ликвидировано.

После тушения на месте трагедии обнаружены тела двух человек.  Пол, личные данные, а также причины смерти устанавливаются.

“Уважаемые жители Самарской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня! В случае обнаружения пожара звоните по телефону 01, а с сотового телефона  101" - призывают спасатели.

А за несколько часов до этого возгорания сработала пожарная сигнализация в Самаре, там пришлось эвакуировать сотрудников из здания Правительства региона, пишет ГТРК Самара.

Теги: МЧС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области прошла проверка готовности мобильных пунктов обогрева
10 декабря 2021, 11:53
В Самарской области прошла проверка готовности мобильных пунктов обогрева
Такие пункты предназначены главным образом для создания необходимых условий для автомобилистов, которые попали на дороге в сложную ситуацию. Общество
631
В Самаре во вторник, 7 декабря, произошел пожар на Птичьем рынк
07 декабря 2021, 11:24
В Самаре во вторник, 7 декабря, произошел пожар на Птичьем рынке
Площадь пожара составила 1200 кв.м. Происшествия
880
МЧС России внесены изменения в систему обучения мерам пожарной безопасности
02 декабря 2021, 10:54
МЧС России внесены изменения в систему обучения мерам пожарной безопасности
Требования приказа не распространяются на индивидуальных предпринимателей, что значительно снижает административную нагрузку на бизнес. Происшествия
980
В центре внимания
Появился полный список катков, которые зальют в Самаре
15 декабря 2021  12:17
Появился полный список катков, которые зальют в Самаре
115
В Самаре в связи с непогодой усилены меры по ликвидации обледенений
15 декабря 2021  12:05
В Самаре в связи с непогодой усилены меры по ликвидации обледенений
121
В Самаре стартовал Международный Форум Волонтеров Победы
15 декабря 2021  09:35
В Самаре стартовал Международный Форум Волонтеров Победы
206
Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по культуре, посвященное патриотическому воспитанию
15 декабря 2021  09:27
Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по культуре, посвященное патриотическому воспитанию
207
В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодёжью
14 декабря 2021  13:34
В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодёжью
494
Весь список