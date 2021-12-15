В Сызрани на месте пожара обнаружены тела двух человек

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Во вторник, 14 декабря, в 21:53 на пульт Сызранской пожарной охраны, поступило сообщение о возгорании на улице Котельная, 34. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В момент прибытия пожарных расчётов пламенем была охвачена площадь в 30 кв.м

На борьбу со огненной стихией были брошены 9 единиц техники и 27 человека личного состава.Спустя примерно 20 минут пламя было ликвидировано.

После тушения на месте трагедии обнаружены тела двух человек. Пол, личные данные, а также причины смерти устанавливаются.

“Уважаемые жители Самарской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня! В случае обнаружения пожара звоните по телефону 01, а с сотового телефона 101" - призывают спасатели.

А за несколько часов до этого возгорания сработала пожарная сигнализация в Самаре, там пришлось эвакуировать сотрудников из здания Правительства региона, пишет ГТРК Самара.