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В Ставропольском районе организация задолжала работникам 6 млн рублей

17 декабря 2024 11:27
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В Ставропольском районе организация задолжала работникам 6 млн рублей

Судебные приставы Ставропольского района Самарской области, защищая интересы граждан, взыскали с должника-работодателя  свыше 6 миллионов рублей.

Работники одной из организаций, находящейся в Ставропольском районе Самарской области, добросовестно и без нареканий выполняли свои обязанности, но не получали за это положенную оплату. За восстановлением своих прав они обратились с иском в суд, который удовлетворил их требования в полном объеме и постановил взыскать в пользу 391 работника предприятия задолженность по оплате труда на общую сумму в 6,4 миллиона рублей.

На основании исполнительных документов в отделении судебных приставов Ставропольского района Самарской области были возбуждены исполнительные производства о взыскании денежных средств с должника-организации. Сотрудник органов принудительного исполнения предупредил руководство предприятия о последствиях неисполнении судебного решения, в том числе об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Принятые сотрудником Службы меры побудили руководство предприятия погасить долг перед работниками в полном объеме. Задолженность по заработной плате в размере более 6 миллионов рублей перечислена взыскателям.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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