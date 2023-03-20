В селе Ягодное одним из юных нарушителей ПДД оказался 6-летний мальчик, который управлял квадроциклом

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В выходные дни в селе Ягодное при проведении профилактических мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции Ставропольского района пресечены факты управления мототранспортными средствами несовершеннолетними участниками дорожного движения.

Одним из юных нарушителей Правил дорожного движения оказался 6-летний мальчик, который управлял квадроциклом, как в дальнейшем выяснилось, с разрешения мамы.

В отношении несовершеннолетнего водителя составлены административные материалы, предусмотренные КоАП РФ за нарушение соответствующих пунктов ПДД РФ (согласно законодательства прекращены в связи с не достижением возраста привлечения к административной ответственности). Законный представитель несовершеннолетнего привлечен к ответственности согласно части 3 ст. 12.7 КоАП РФ (Передача управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права на управление им или лишенному такого права, для собственника т/с влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей).

Квадроцикл эвакуирован на специализированную стоянку.

Все материалы направлены в подразделение по делам с несовершеннолетними отдела МВД России по Ставропольскому району, на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Ставропольского района с последующей постановкой на профилактический учет.

В отношении законных представителей в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ: «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних» будут составлены протоколы, что повлечет за собой административную ответственность, сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

Фото: ГИБДД Самарской области

