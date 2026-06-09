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В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи рыбы

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В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи рыбы

В ходе проведения профилактических мероприятий участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Борский» пресекли незаконную добычу водных биоресурсов: в вечернее время возле села Страхово сотрудники полиции задержали ранее не судимого 59-летнего жителя города Отрадного, который, находясь на Кутулукском водохранилище, используя запрещенное орудие лова – «сеть», осуществил незаконный вылов различных пород рыб (карася, леща, окуня, плотвы, линя) в количестве 38 экземпляров. В соответствии с законодательством, общая сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам, составила около 34,5 тысяч рублей.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния.

В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Борский» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним).

Водные биоресурсы переданы на ответственное хранение в организацию, имеющую холодильное оборудование, так как должностным лицом Росрыболовства вынесено заключение о невозможности возвращения рыб в естественную среду обитания.

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