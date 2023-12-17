В Самарской области у села Надеждино разбились 66-летний водитель Renault Sandero и его пассажир

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В субботу, 16 декабря, на дороге Кошки — Борма — Погрузная у села Надеждино разбились 66-летний водитель Renault Sandero и его пассажир. В их машину влетел Grand Cheroke. За рулем джипа был 31-летний мужчина.

Еще три пассажира госпитализированы.

— Водитель Grand Cherokee не справился с управлением, допустил занос автомобиля и выехал на полосу встречного движения. Там джип врезался в Renault Sandero, — озвучили в ГИБДД предварительную версию аварии.

— Прокуратура Кошкинского района проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и решит вопрос о мерах прокурорского реагирования, — заявил исполняющий обязанности прокурора Кошкинского района Самарской области Александр Галузин, пишет 63.ру.

Фото: прокуратура Самарской области