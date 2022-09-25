В Самарской области трое детей пострадали в ДТП

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Дорожная авария произошла недалеко от села Большая Рязань Самарской области в воскресенье, 25 сентября.

Некоторые подробности ЧП рассказали очевидцы в социальных сетях. По словам автора поста, в столкновении автомобилей пострадали три ребенка, а еще один человек ( пассажир или водитель - не известно) оказался заблокирован в машине. На место аварий отправлено 5 карет скорой помощи.

В комментариях под постом жители начали активно обсуждать произошедшее. Одного из пользователей удивил тот факт, что дорога очень широкая, в сторону Сызрани 2 полосы, а там произошли ДТП. Единственным предположение почему произошел инцидент - мокрая дорога.

На кадрах видно, что от места происшествия с нескольких метрах лежит бампер. Проезжая дальше, можно заметить что у одного автомобиля лишь небольшие повреждения, а вот второе транспортное средство скорее напоминает груду металла: разбиты окна, двери со стороны водителя и пассажира практически вмяты в салон, а на земле лежат осколки.

Причиной аварийности на дорогах может быть аномальный ливень, который прошел в некоторых местах Самарской области. Синоптики даже объявили желтый уровень опасности. Как утверждают специалисты, в воскресенье, 25 сентября, осадки могут повториться вновь, пишет ГТРК Самара.

Фото: Денис Белов/VK