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В Самарской области слесаря на работе убило током

31 марта 2021 13:42
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В Самарской области слесаря на работе убило током

Следствием установлено, что в октябре 2020 года слесарь по ремонту оборудования одного из муниципальных предприятий Безенчукского района Самарской области, получил ожоги 2-3 степени, в результате короткого замыкания, возникшего при ремонте оборудования насосной станции. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.

Согласно акту расследования несчастного случая со смертельным исходом, причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ, в том числе - отсутствие в полном объеме средств индивидуальной защиты, необходимых при выполнении данного вида работ.

В совершении указанного преступления подозреваются два работника указанного муниципального предприятия.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области 

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