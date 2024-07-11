В Самаре торговали сигаретами недалеко от детсада

131

Прокуратурой Кировского района г. Самары проверено исполнение законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

Установлено, что ООО «Вермут» в нарушение требований закона реализует табачную продукцию в магазине по Зубчаниновскому шоссе, 151, расположенном на расстоянии менее 100 метров от муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 180».

Прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном по ч. 1 ст. 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями).

Постановлением о назначении административного наказания Управления Росприроднадзора по Самарской области продавцу-консультанту организации установлено предупреждение.

Руководителю общества внесено представление об устранении нарушений закона. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, нарушения устранены. В настоящее время организация табачную и никотинсодержащую продукцию не реализует.