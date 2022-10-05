В Самаре работникам транспортного предприятия не выплатили 9,7 млн рублей

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Прокуратура Октябрьского района г. Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя акционерного общества «Евразийская корпорация автовокзалов». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

По версии следствия, генеральный директор организации, несмотря на имеющиеся на счетах предприятия средства, в период с ноября по декабрь 2021 г. не выплатил заработную плату 169 работникам. Общая сумма задолженности превысила 9,7 млн рублей.

По данному факту прокуратура приняла комплекс мер реагирования. Генеральному директору предприятия внесено представление, в отношении юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. На организацию наложены штрафы на общую сумму 180 тыс. рублей. По итогам рассмотрения исков прокурора в интересах 90 работников суд вынес решения о взыскании задолженности по заработной плате.

По материалам прокурорской проверки органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело, расследование которого осуществлялось под контролем надзорного органа.

После принятых мер прокурорского реагирования трудовые права работников восстановлены, в июне 2022 г. задолженность по заработной плате полностью погашена.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.