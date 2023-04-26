В Самаре произошло ДТП с бетономешалкой

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25 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 16:50 час. в Кировском районе г. Самара. 37-летний водитель, находясь за рулем грузовой автомашины Камаз - автобеносмеситель, двигался по Ракитовскому шоссе в направлении ул. Московского шоссе. В пути следования напротив дома № 15, при выполнении маневра поворота налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении грузовой автомашине Камаз под управлением 61-летнего водителя, который следовал со встречного направления прямо, и допустил столкновение с ней. В медицинское учреждение госпитализирован 61-летний водитель автомашины Камаз.