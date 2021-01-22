В Самаре на Товарной тушили крупный пожар на складе фармацевтической компании

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Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение на пожаре повышенной сложности в Кировском районе Самары.

22 января в 13:49 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре на складе фармацевтической компании по улице Товарная, 7К.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в подвале происходит горение деревянных поддонов и коробок с лекарственными препаратами. Был объявлен повышенный ранг вызова - Пожар № 2. На месте пожара было создано два боевых участка, проводилась разведка звеньями газодымозащитной службы.

В 14:36 пожар локализован на площади 20 кв.м. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности эвакуировано 30 человек.

Руководит тушением пожара заместитель начальника Главного управления (по государственной противопожарной службе) полковник внутренней службы Игорь Быков .

В 16:06 объявлена ликвидация открытого горения на площади 50 кв.м.

Для ликвидации пожара привлекаются 103 человека и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 73 человека и 17 единиц техники.

Проводится проливка и разборка конструкций. Причина пожара будет установлена органами дознания, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС