В Самаре ГАЗель на парковке сбила женщину

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25 октября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 11:10 в Кировском районе г. Самара. 39-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Газель 2818», двигался задним ходом по парковочной площадке ТЦ «Вива Ленд» в направлении ул. Каховская. В пути следования, напротив д. 147, допустил наезд на 70-летнюю женщину, которая двигалась по парковочной площадке сзади автомобиля. Женщина доставлена в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.