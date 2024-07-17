В Самаре автобус попал в яму в асфальте

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Во вторник, 16 июля, в Самаре провалился пассажирский автобус. Все произошло на Мехзаводе. Колеса общественного транспорта просели рядом с огромным провалом асфальта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

— После «чудесной» реконструкции дорога стала единственным проездом. Новые технологии, вся проезжая часть укладывается на речной песок из-за дешевизны. А песок имеет свойство вымываться дождевыми и грунтовыми водами, — написали самарцы.

Судя по фото, территория была огорожена, однако провал пошел дальше. Ситуацию уже прокомментировал перевозчик. По данным отдела безопасности дорожного движения «СамараАвтоГаз», движение для автобусов на данном участке было ограничено, пишет Самара-КП.



— Водитель нарушил схему объезда. В настоящее время проводится служебная проверка. По ее результатам будут приняты меры дисциплинарного характера, — рассказали в пресс-службе САГ.

Фото: телеграм-канал "Самара ДТП"