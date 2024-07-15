В Промышленном районе Самары нашли мигрантов, не состоящих на воинском учете

178

В Самаре сотрудники полиции провели профилактические мероприятия в жилом секторе, расположенном на территории Промышленного района города Самара. В ходе мероприятий полицейские выявили более 11 нарушений.

Кроме того, в военные комиссариаты доставлено 6 лиц, не состоящих на воинском учете, для последующей постановки и принятия мер по привлечению к административной ответственности.

В отношении 8 иностранных граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции.

Профилактические мероприятия на территории региона продолжаются.