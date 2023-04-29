В Октябрьске водитель сбил мальчика на пешеходном переходе

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Еще одно ДТП 28 апреля произошло в 08:15 в г. Октябрьск. Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, двигаясь по пер. Кирпичный в направлении ул. Ленина, в районе дома № 1 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2005 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. С места ДТП несовершеннолетний пешеход бригадой скорой медицинской помощи доставлен в медицинское учреждение, ему назначено амбулаторное лечение.