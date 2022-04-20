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В Новокуйбышевске водитель врезался в столб и ушел из больницы

20 апреля 2022 13:09
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В Новокуйбышевске водитель врезался в столб и ушел из больницы

Около 3 часов ночи 11 апреля текущего года в полицию города Новокуйбышевск поступило сообщение о том, что на улице Дзержинского водитель автомашины «Kia Spectra» совершил наезд на световую опору.  Мужчина и пассажир каретой скорой помощи госпитализированы в лечебное учреждение.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, установили и опросили очевидцев, составили схему дорожно-транспортного происшествия, приняли меры к эвакуации автомобиля на специализированную стоянку.

Прибыв в лечебное учреждение для опроса потерпевших, полицейские установили, что мужчина, который управлял транспортным средством – владелец автомобиля, самостоятельно покинул больницу и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность и места возможного нахождения местного жителя 1997 года рождения, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

         По предварительным данным сотрудников ГИБДД водитель во время движения не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил наезд на препятствие.

Согласно документам, полученным из медицинского учреждения, женщина 1999 года рождения, которая находилась на переднем пассажирском сидении, в ДТП получила травмы, которые причинили ее здоровью вред средней степени тяжести. 

Теги: ДТП

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