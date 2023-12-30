В Новокуйбышевске водитель в снегопад попал в ДТП

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Еще одно ДТП 29 декабря произошло в 22-45 час. в Новокуйбышевске на автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». 26-летний водитель, управляя автомобилем Bogdan двигался со стороны г. Самара в направлении г. Чапаевск. В пути следования на 89 км не справился с управлением, допустил занос транспортного средства в условиях снегопада, выехал на полосу встречного движения на участке дороги, где обгон запрещен и совершил столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением 21-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, после чего Lada Granta съехал в левый по ходу движения кювет. С места ДТП госпитализирована 20-летняя женщина-пассажир Lada Granta.