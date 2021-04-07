В Краснодаре рабочий погиб при падении строительного крана на месте возведения нового моста через реку Кубань

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Рабочий погиб в Краснодаре при падении строительного крана на стройплощадке между опор Яблоновского моста, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление СК РФ.

Видеокадры с падением крана на месте возведения нового моста через реку Кубань, который соединит Краснодарский край и Адыгею, появились к вечеру среды в краснодарских пабликах и Telegram-каналах.

"По предварительным данным, днем 7 апреля... на строительной площадке, расположенной между опор Яблоновского моста в городе Краснодаре, произошло обрушение грузоподъемного крана вместе с крановщиком… 35-летний крановщик скончался на месте", - сказано в релизе.

Начата доследственная проверка: в ходе нее изымается документация, отражающая порядок эксплуатации грузоподъемного крана, а также выясняется, соблюдалась ли на объекте техника безопасности.

Подъемный кран мог упасть из-за сильного порыва ветра, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Фото : СК РФ по Краснодарскому краю