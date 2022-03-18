В Кинельском районе в ДТП пострадал несовершеннолетний

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17 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Одно из ДТП произошло в 08:10 в Кинельском районе Самарской области. Водитель 1986 года рождения (с начала 2021 года к административной ответственности привлекался 10 раз), управляя автомобилем «Hyundai Solaris», двигался по ул. Партизанской. Напротив дома №8 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при совершении поворота налево водитель не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «Lada» под управлением водителя 1993 года рождения, который совершал обгон в попутном направлении. Несовершеннолетний пассажир автомобиля «Hyundai Solaris» госпитализирован.