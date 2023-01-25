В Кинеле загорелись два дома

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В Самарской области вновь крупный пожар. На этот раз в ночь на среду, 25 января, загорелось сразу два жилых дома в Кинеле. Они располагаются на улице Московская, 14 и 14А. О ЧП рассказали в региональном отделении МЧС России.

Как стало известно, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 4:57. В ведомстве сообщили, что вызову был присвоен ранг – пожар «1-БИС».

Спустя несколько часов, в 8:25, пламя удалось полностью ликвидировать. Общая площадь ЧП составила 150 квадратных метров. Для тушения пожара ранним утром были привлечены 67 человек и 21 единица техники. К счастью, погибших и пострадавших в пожаре не обнаружено.

По словам спасателей, предварительной причиной пожара является аварийный режим работы электропроводки. В связи с этим сотрудники МЧС напоминают жителям Самарской области, что стоит отказаться от использования нестандартных и самодельных электронагревательных приборов, а также необходимо не оставлять без присмотра работающие обогреватели и печи и не поручать присмотр за ними детям, пишет ГТРК Самара.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области