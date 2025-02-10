В Кинеле горел дом на 70 кв. метрах

143

Вчера в 14 часов 29 минут на пульт диспетчера пожарно-спасательного отряда поступила информация о том, что в городском округе Кинель в поселке Лебедь на улица Озерной горит дачный дом.

По прибытии было установлено, что горит дом на площади 70 квадратных метров.



Оперативно были созданы 2 звена газодымозащитной службы и поданы на тушение 2 ствола «Б».

Локализация открытого горения была объявлена в 14 часов 50 минут, а ликвидация в 15 часов 15 минут.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"