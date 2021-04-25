Я нашел ошибку
Главные новости:
Самара в рейтинге городов-2021
Самара в рейтинге городов-2021
В Екатеринбурге обвалился пешеходный мост
В Екатеринбурге обвалился пешеходный мост
Жительница Жигулевска купила героин в интернете
Жительница Жигулевска купила героин в интернете
Греция отменила обязательный карантин для въезжающих в страну россиян
Греция отменила обязательный карантин для въезжающих в страну россиян
Водителя из Жигулевска от управления автомобилем и теперь ему грозит лишение свободы
Водителя из Жигулевска от управления автомобилем и теперь ему грозит лишение свободы
В Сызрани водитель сбил молодого человека на тротуаре
В Сызрани водитель сбил молодого человека на тротуаре
С 26 апреля самарцы смогут выбрать объекты для благоустройства на 2022 год
С 26 апреля самарцы смогут выбрать объекты для благоустройства на 2022 год
Зюганов занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года.
 Пленум ЦК КПРФ единогласно переизбрал Геннадия Зюганова председателем партии
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.09
-1.33
EUR 90.47
-1.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
СОУНБ приглашает жителей города присоединиться к акции «Библионочь-2021»
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Происшествия Криминал Советы юриста

В Екатеринбурге обвалился пешеходный мост

25 апреля 2021 11:25
85
В Екатеринбурге обвалился пешеходный мост

На 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги на проезжую часть обрушился пешеходный мост, сообщили РИА Новости в городской автоинспекции.

По предварительной информации, никто не пострадал.

В свою очередь, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РИА Новости, что на месте ЧП образовалась пятикилометровая пробка.

Сообщение об обрушении поступило в 20:35 мск (22:35 по местному времени). По предварительной информации, причиной инцидента могло стать то, что у проезжавшего в это время под мостом грузовика МАЗ с негабаритным грузом лопнули сразу два колеса. В результате этого груз — оборудование для обработки камней — подбросило вверх.

Горелых уточнил, что МАЗ направлялся из Асбеста в Елабугу.

"Водитель 1979 года рождения уже опрошен сотрудниками полиции. Он имеет категории B, C, D, E и 22 года водительского стажа. Признаков опьянения у него нет. Находившиеся с ним владельцы груза, по предварительным данным, с места происшествия спешно ретировались. Возможно, что нет соответствующих разрешающих документов на перевозку негабаритных грузов. Сейчас их сотрудники полиции разыскивают", — добавил собеседник агентства.

Полиция планирует доставить на место ЧП два 50-тонных крана, чтобы сдвинуть мост с проезжей части и открыть движение, заключил Горелых.

Фото: скрин видео

 

Теги: Екатеринбург мост обрушение

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На сегодняшний день на объект уже завезено 18 тыс. тонн металла и строители приступили к крупноузловой сборке пролетных строений, каждое из которых длиной 156 метров.
22 апреля 2021, 18:59
Мост через Волгу: готовятся к надвижке пролетных строений
На сегодняшний день на объект уже завезено 18 тыс. тонн металла и строители приступили к крупноузловой сборке пролетных строений, каждое из которых длиной 156... Строительство
617
В центре внимания
С 26 апреля самарцы смогут выбрать объекты для благоустройства на 2022 год
25 апреля 2021  09:54
С 26 апреля самарцы смогут выбрать объекты для благоустройства на 2022 год
Благоустройство
124
В субботу, 24 апреля, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве.
24 апреля 2021  14:16
Работает без выходных: Дмитрий Азаров обсудил с Андреем Макаровым и Леонидом Симановским привлечение допсредств для СО 
Политика
757
Ботанический сад Самарского университета 26 апреля откроется для посетителей
24 апреля 2021  13:28
Ботанический сад Самарского университета 26 апреля откроется для посетителей
Общество
438
В Самарской области за сутки на 24 апреля выявлены 189 заболевших коронавирусом
24 апреля 2021  12:55
В Самарской области за сутки на 24 апреля выявлены 189 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
511
Обсудили вопрос привлечения инвестиций в строительство спортобъектов Самарской области.
23 апреля 2021  19:35
Дмитрий Азаров в Москве встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным
Политика
723
Весь список