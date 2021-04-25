В Екатеринбурге обвалился пешеходный мост

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На 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги на проезжую часть обрушился пешеходный мост, сообщили РИА Новости в городской автоинспекции.

По предварительной информации, никто не пострадал.

В свою очередь, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РИА Новости, что на месте ЧП образовалась пятикилометровая пробка.

Сообщение об обрушении поступило в 20:35 мск (22:35 по местному времени). По предварительной информации, причиной инцидента могло стать то, что у проезжавшего в это время под мостом грузовика МАЗ с негабаритным грузом лопнули сразу два колеса. В результате этого груз — оборудование для обработки камней — подбросило вверх.

Горелых уточнил, что МАЗ направлялся из Асбеста в Елабугу.

"Водитель 1979 года рождения уже опрошен сотрудниками полиции. Он имеет категории B, C, D, E и 22 года водительского стажа. Признаков опьянения у него нет. Находившиеся с ним владельцы груза, по предварительным данным, с места происшествия спешно ретировались. Возможно, что нет соответствующих разрешающих документов на перевозку негабаритных грузов. Сейчас их сотрудники полиции разыскивают", — добавил собеседник агентства.

Полиция планирует доставить на место ЧП два 50-тонных крана, чтобы сдвинуть мост с проезжей части и открыть движение, заключил Горелых.

Фото: скрин видео