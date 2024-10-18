У посетителей суда в Самарской области обнаружили почти 12 тысяч запрещенных предметов

Я нашел ошибку
Главные новости:
«ЗИМ Галерея» в Самаре переехала на новое место
«ЗИМ Галерея» в Самаре переехала на новое место
На территории Похвистнева полицейские изъяли 98 свертков с героином
На территории Похвистнева полицейские изъяли 98 свертков с героином
В Самарской области вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
В Самарской области вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
Тольяттинка поставила на учет 10 иностранных граждан в помещении, не предназначенном для совместного проживания
Тольяттинка поставила на учет 10 иностранных граждан в помещении, не предназначенном для совместного проживания
Спортсмены Самарской области приняли участие в международных соревнованиях по спортивному туризму
Спортсмены Самарской области приняли участие в международных соревнованиях по спортивному туризму
В Самарской области главный механик фиктивно трудоустраивал слесарей
В Самарской области главный механик фиктивно трудоустраивал слесарей
ФНС России подготовила методические рекомендации по НДС для налогоплательщиков УСН
ФНС России подготовила методические рекомендации по НДС для налогоплательщиков УСН
Гастроэнтеролог назвала условия приготовления полезного супа
Гастроэнтеролог назвала условия приготовления полезного супа
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.15
-0.11
EUR 105.76
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рептилий
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У посетителей суда в Самарской области обнаружили почти 12 тысяч запрещенных предметов

18 октября 2024 11:53
103
У посетителей суда в Самарской области обнаружили почти 12 тысяч запрещенных предметов

С начала 2024 года судебные приставы предотвратили пронос свыше 11,8 тысяч запрещенных предметов и выявили 125 граждан, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда.

В рамках обеспечения безопасности сотрудниками Службы с начала 2024 года предотвращен пронос свыше 11,8 тысяч запрещенных предметов.

За нарушения общественного порядка граждане, нарушающие установленные правила поведения в суде, привлекаются к ответственности по ст. 17.3 КоАП РФ. С начала 2024 года в отношении таких граждан судебные приставы по ОУПДС составили 457 административных протоколов.

А за нарушение ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов» —  615 административных протоколов.

Судебными приставами по ОУПДС также оказывается содействие органам дознания, следствия и суда в установлении лиц, находящихся в розыске. В результате работы сотрудников Службы в 2024 году установлено место нахождения 125 таких лиц.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает, что в здании суда при себе нельзя иметь взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, а также любые ядовитые и отравляющие вещества.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Со дна Волги в Самаре подняли затонувший водный объект
17 октября 2024, 11:03
Со дна Волги в Самаре подняли затонувший водный объект
Ранее владелец судна  был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации. Общество
360
В Самаре разбойника обязали компенсировать моральный вред сотруднице банка
16 октября 2024, 09:59
В Самаре разбойника обязали компенсировать моральный вред сотруднице банка
Житель областной столицы, стремившийся улучшить свое материальное положение, делая ставки, только ухудшил его. Происшествия
624
Самарец сел пьяным за руль и остался без автомобиля
15 октября 2024, 11:54
Самарец сел пьяным за руль и остался без автомобиля
Мужчину остановили ночью сотрудники Госавтоинспекции, от него исходил запах алкоголя. Происшествия
516
В центре внимания
Самарская область — регион-лидер по производительности труда
18 октября 2024  10:25
Самарская область — регион-лидер по производительности труда
147
На протяжении нескольких лет масштабное событие служит крупнейшей площадкой для обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта в стране.
17 октября 2024  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»
362
Стадион «Солидарность Самара Арена» или дворец спорта имени Владимира Высоцкого в 2025 году станут площадкой для проведения форума.
17 октября 2024  15:49
Вячеслав Федорищев принял эстафету на право проведения форума «Россия – спортивная держава» в 2025 году на территории Самарской области
1052
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
17 октября 2024  13:57
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
496
В Самарской области школьники, студенты и педагоги получили награды за гуманное отношение к животным и помощь приютам для животных
17 октября 2024  10:20
В Самарской области школьники, студенты и педагоги получили награды за гуманное отношение к животным и помощь приютам для животных
483
Весь список