Судебные приставы взыскали с жителя Жигулевска компенсацию морального вреда за побои

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После вмешательства судебных приставов г. Жигулевска мужчина выплатил свыше 45 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за избиение знакомого.

В ходе конфликта, произошедшего между двумя знакомыми, один из них нанес своему приятелю несколько ударов по голове и туловищу. В результате мужчина получил телесные повреждения.

Пострадавший обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд принял решение взыскать в пользу потерпевшего моральный вред в размере 46 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов г. Жигулевска было возбуждено соответствующее исполнительное производство. В связи с тем, что мужчина не желал добровольно компенсировать моральный вред, сотрудник Службы вынес постановление о взыскании с него исполнительного сбора. Кроме того, были арестованы счета неплательщика в банках и обращено взыскание на его доходы по месту работы.

В результате принятых мер вся сумма задолженности взыскана и направлена пострадавшей стороне. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.